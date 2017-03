Foo Fighters is now added to the line-up of Summer Sonic 2017! The festival will happen on August 19 (Saturday) and August 20 (Sunday) in Tokyo and Osaka.

【フー・ファイターズ、ヘッドライナーとしてサマソニ初出演決定!】 遂に両日のヘッドライナーが出そろった今年のサマソニ、今から夏が待ちきれません!! http://www.summersonic.com/2017/ #サマソニ #summersonic A post shared by SUMMER SONIC (@summersonic_official) on Mar 30, 2017 at 1:02am PDT