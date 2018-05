Last friday (05/05), the up-and-rising IV OF SPADES took to social media to reveal Unique Salonga’s departure from the band. According to the remaining members, Salonga left “to continue with his personal endeavors.”

Fans finally heard from the frontman days after his departure. Salonga released a statement on his offical Twitter. However, there’s still no explanation as to why he left the band.

“Thank you sa mga sumusuporta. Sa mga nagtiyaga at nauwi sa pag-iyak, ‘wag kayong mawalang ng pag-asa. Marami pa kayong mararating at sigurado akong mahaba pa ang lalakbayin niyo para hanapin kung ano ba talaga kayo, tulad ko. Thank you sa mabubuting taong sumalo sa naghihingalo kong pagkatao. Sa mga umalalay para bawiin kung ano’ng hindi ko natuklasan noong panahong hinahanap ko pa ang sarili ko. Kung wala sila, hindi ako magiging malakas at tuloy lang siguro ang pagpapaalila ko sa takot.”

Hope all is well, Unique. Take all the time you need!